Заряд ностальгии — каким получился фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

На широкие экраны вышла новая часть легендарной комедийной франшизы про призраков. «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» продолжают историю как оригинальных фильмов, так и ленты 2021 года с подзаголовком «Наследники». Но проект 2024 года полностью игнорирует признанный неудачным перезапуск серии 2016 года.

«Леденящий ужас» стал первым фильмом, над которым не успел поработать режиссер оригинальной дилогии Айван Райтман — именно памяти ушедшего в 2022 году кинематографиста и посвящена новая лента.

О чем фильм

«Леденящий ужас» — прямое продолжение истории из ленты 2021 года, так что в центре повествования вновь окажется семейство Спенглеров. Дочь одного из героев оригинальных фильмов Келли вместе с дочкой Фиби и сыном Тревором возвращается в Нью-Йорк из городка Саммервиль, где разворачивались события предыдущей части. С собой персонажи прихватили школьного учителя мистера Груберсона и парочку юных друзей.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

В одной из сцен после титров четвертого фильма под названием «Охотники за привидениями: Наследники» показали, что член оригинального отряда Уинстон Зеддмор, успевший неплохо разбогатеть за прошедшие годы, выкупает пожарную часть охотников. Так что семейство Спенглеров возвращается в Нью-Йорк не просто так, а фактически продолжает семейное дело.

В одной из эпичных открывающих сцен сиквела, собственно, и демонстрируется работа новой команды. Впрочем, бороться героям приходится не только с потусторонними сущностями, но и с бюрократической системой. Младшая из Спенглеров, пятнадцатилетняя Фиби, не может полноценно участвовать в поимке привидений, ведь она несовершеннолетняя и не может работать стражем порядка. Ситуацию осложняет еще и появление очередного магического артефакта дошумерской эпохи. Этот бронзовый шар оказывается вместилищем духа древнего бога Гарраки, чье появление способно ввергнуть мир в новый ледниковый период.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Актеры

К своим ролям вернулись все актеры из предыдущей ленты серии «Охотники за привидениями». Среди них — Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон. При этом все актеры добротно отыгрывают свои нехитрые роли: юмористические вставки работают, а экшн-эпизоды захватывают.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Каким получился фильм

Важнейшим персонажем нового фильма стала Фиби Спенглер: именно ее решения и поступки становятся основными двигателями сюжета, остальные же герои выступают скорее на подхвате. Бывший учитель Фиби, Гэри Груберсон, ставший полноценным членом семьи, шутит с разной степенью уместности. Тревор Спенглер пытается разобраться с засевшим на чердаке пожарной станции зеленым призраком по прозвищу Лизун, знакомым всем фанатам франшизы, а мать семейства Келли просто действует по ситуации, пытаясь решить все возникающие проблемы.

Несмотря на то что у основной четверки персонажей есть и характеры, и харизма — не меньше места в картине отдано и героям оригинальных лент восьмидесятых годов. Конечно, каждое появление на экране Билла Мюррея, Дэна Эйкройда или Эрни Хадсона — это явный фансервис, но, в отличие от фильма 2021 года, каждый из них вполне себе хорошо вписан в повествование.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» не хватают звезд с неба, но при этом и не разочаровывают так, как первая часть перезапуска. Да, создатели не скрывают, что лента направлена на фанатов оригинала. Но при этом авторы не концентрируются на фансервисе слишком сильно. Но без недостатков не обошлось: сюжет новой части не блещет оригинальностью, а древний дух Гаррака и вовсе выглядит как персонаж заставки захудалой видеоигры из начала двухтысячных.

Пятый фильм франшизы обладает уникальной особенностью: он, несмотря на вполне себе ровное повествование и отсутствие видимых провисаний, каким-то потусторонним образом может начать усыплять где-то в середине. Впрочем, этот снотворный эффект проходит так же внезапно, как и появляется.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Стоит ли смотреть

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» могли бы стать более изобретательным и интересным фильмом, но создатели пошли безопасным путем предсказуемого сюжета и умеренного фансервиса. При этом нельзя сказать, что новая лента глобально разочарует обычного зрителя, не питающего излишней любви к оригиналу. Это довольно неплохой фильм, который честно развлекает два часа. В конце концов, вы все равно будете радостно топать ножкой под главную тему франшизы и ловить мурашки от знакомых с детства звуков.