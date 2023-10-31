10 самых ожидаемых сериалов ноября
«Весь невидимый нам свет», мини-сериал
Дата выхода: 2 ноября.
Страна: США.
Жанр: военный, драма, история.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Ариа Миа Лоберти, Луис Хофман, Ларс Айдингер, Хью Лори, Марк Руффало, Якоб Диль.
Где смотреть: Netflix.
«Весь невидимый нам свет» сосредоточен на истории слепой французской девушки Мари-Лоры и немецкого солдата Вернера. Пути персонажей пересекаются в оккупированной Франции, когда они пытаются пережить разрушения Второй мировой войны.
В трейлере мини-сериала Мари-Лора и ее отец Даниэль Леблан бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы тот не попал в руки нацистов.
«Буканьерки», 1-й сезон
Дата выхода: 8 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма.
Режиссер: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Сюзанна Уайт.
В главных ролях: Симона Кирби, Адам Джеймс, Франческа Корни, Сейлан Бакстер, Фенелла Вулгар.
Где смотреть: Apple TV+.
«Мы должны просто стиснуть зубы и подумать о куче денег», — говорится в трейлере. Сюжет проекта разворачивается в 1870-е. «Буканьерки» рассказывает о группе богатых американских девушек, находящихся в поисках состоятельных английских мужей. Сериал описывает мир, где деньги сталкиваются с влиянием, а к старым секретам добавляются новые амбиции. Ранее эта история уже была адаптирована для BBC в 1995 году в формате мини-сериала. Пора показать новый взгляд.
«Виновные», 1-й сезон
Дата выхода: 8 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: триллер, комедия, криминал.
Режиссер: Дж. Блэйксон, Клер Окли.
В главных ролях: Кирби Хауэлл-Батист, Нед Деннехи, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Мария Нэш, Джемма Артертон.
Где смотреть: Hulu.
После успешного дела группа грабителей расходится, чтобы, завязав с преступным миром, начать жить новой жизнью, но через какое-то время прошлое настигает их: персонажей начинает преследовать убийца. Почему на них началась охота, зачем нужно было выжидать и смогут ли персонажи спасти и защитить друг друга?
«Проклятие», 1-й сезон
Дата выхода: 10 ноября.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Нэйтан Филдер.
В главных ролях: Нэйтан Филдер, Бенни Сэфди, Эмма Стоун, Саманта Эшли, Оскар Авила.
Где смотреть: Paramount+.
Пара телеведущих пытается запустить новое шоу «Филантропия». Проект становится успешным, но молодожены не могут завести ребенка, поэтому начинают думать, что кто-то их проклял. После возникшего подозрения брак главных героев перестает быть безоблачным.
«Убийство на краю света», мини-сериал
Дата выхода: 14 ноября.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Зал Батманглидж, Брит Марлинг.
В главных ролях: Эмма Коррин, Харрис Дикинсон, Клайв Оуэн, Алиси Брага, Луис Канселми.
Где смотреть: Hulu.
Детектив-любительница Дарби Харт приезжает в поместье миллиардера-затворника, где встречает еще восьмерых гостей. Вскоре одного из них находят мертвым. Дарби начинает расследование, чтобы не дать случиться следующему убийству.
«Корона», 6-й сезон
Дата выхода: 16 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, история, биография.
Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс и другие.
В главных ролях: Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Имелда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл.
Оценка IMDb: 8.6.
Оценка «Кинопоиска»: 8.3.
Где смотреть: Netflix.
Финальный шестой сезон «Короны» поделен на две части — вторая выйдет 14 декабря. В первой покажут последствия развода Чарльза и Дианы, сумасшедшее поведение прессы по отношению к королевской семье и попытку принцессы Уэльской на фоне всего этого прийти к согласию с собой.
«Джулия», 2-й сезон
Дата выхода: 16 октября.
Страна: США.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Эрика Дантон, Скотт Эллис, Дженэ Ламарк и другие.
В главных ролях: Сара Ланкашир, Чарли Тьюрстон, Дэвид Хайд Пирс, Биби Ньювирт, Фрэн Кранц.
Оценка IMDb: 8.3.
Оценка «Кинопоиска»: 8.1.
Где смотреть: Max.
Сериал о том, как бывшая сотрудница разведки научила готовить всю Америку, разменял второй сезон. В продолжении проекта главной героине придется столкнуться с последствиями популярности, которую обрела она и ее кулинарное шоу.
«Монарх: Наследие монстров», 1-й сезон
Дата выхода: 17 ноября.
Страна: США, Япония.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Режиссер: Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и другие.
В главных ролях: Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кеко Саито, Доминик Типпер, Сета Цудзи, Курт Рассел.
Где смотреть: Apple TV+.
После битвы между Годзиллой и титанами, сравнявшей Сан-Франциско с землей, человечество сталкивается с шокирующей реальностью: монстры существуют. Сериал расскажет о семье, узнающей о наследии своих предков. Героям предстоит раскрыть тайны, которые связывают их с секретной организацией «Монарх».
«Фарго», 5-й сезон
Дата выхода: 21 ноября.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Ной Хоули, Майкл Аппендаль, Дана Гонсалес и другие.
В главных ролях: Джуно Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис, Рича Мурджани.
Оценка IMDb: 8.9.
Оценка «Кинопоиска»: 8.4.
Где смотреть: FX.
На первый взгляд типичная домохозяйка Дороти Лайон оказывается тигрицей и волком в овечьей шкуре, готовой без сомнений дать отпор любому обидчику. Герои пятого сезона столкнутся с двумя вопросами: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что если твоя жена — не твоя жена?».
«Доктор Кто», спецвыпуски перед 14-м сезоном
Дата выхода: 25 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Рейчел Тэлалей, Том Кингсли, Чания Баттон.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Кэтрин Тейт, Нил Патрик Харрис, Джемма Редгрейв, Шути Гатва, Ясмин Финни.
Оценка IMDb: 8.6.
Оценка «Кинопоиска»: 8.6.
Где смотреть: Disney+.
«Доктор Кто» переживает период эпичных возвращений. Сериал снова собрал под своим крылом шоураннера Рассела Т. Дэвиса, в свое время устроившего «ДК» успешный перезапуск, и Дэвида Теннанта. Несравненный Десятый и так периодически возвращается в проект, когда ключи от ТАРДИС находятся не в самых надежных руках. Сейчас Теннант нужен «Доктору Кто» как никогда — в спецвыпусках актер сыграл Четырнадцатую версию Повелителя Времени.