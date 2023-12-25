Кто такой Никита Кологривый: история актера, сыгравшего Кащея в сериале «Слово пацана»
Никита Кологривый
Дата рождения: 16 октября 1994 года.
Место рождения: Новосибирск.
Рост: 181 см. Вес: 79 кг.
Начало карьеры: 2016 год.
Детство и юность Никиты Кологривого
Никита Кологривый родился в Новосибирске в неактерской семье. В интервью «Кинопоиску» актер описал свое детство так: «Я рос в Сибири и Украине, в кругах, скажем, сложных. В таком мирке, где все авантюристы-приколисты, но все на жестокости построено. Шутки все с жестокостью связаны, с применением физической силы. Приходилось и защищаться, и жестокость проявлять. Из этого мирка когда выходишь, сразу потом понимаешь, какой человек перед тобой стоит».
В юности Кологривый занимался боксом, дзюдо и самбо, но после школы сделал выбор в пользу актерской профессии. По его словам, спорт даже помог в карьере, так как это — отличная среда для коммуникаций и наблюдения за интересными людьми.
Будущий актер сначала поступил в Новосибирский театральный институт, но после второго курса перебрался в Москву, где стал учиться в ГИТИСе. В 2018 году Кологривый окончил мастерскую Павла Хомского и Сергея Голомазова с красным дипломом.
Карьера Никиты Кологривого в театре и кино
На театральной сцене Никита Кологривый дебютировал в 2015 году — еще во время учебы в ГИТИСе. Речь идет о постановке «Остров сокровищ» в Московском Губернском театре. Там же он играл еще в нескольких спектаклях, среди которых — «Вишневый сад», «Алиса в Стране чудес» и «Книга джунглей».
Кроме того, в портфолио актера значатся проекты в Театре на Бронной, Театре Наций и Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя.
Кинодебют Никиты Кологривого состоялся в 2016 году благодаря эпизодической роли в сериале «Адвокат. Продолжение». Затем он сыграл тюремного надзирателя по прозвищу Жлоб в драме «Жги!», спецназовца Кирю в «Балканском рубеже» и других второстепенных персонажей.
Самой заметной ролью последних лет стал Мишка Япончик в дилогии «Бендер» («Начало» и «Золото империи»). В 2021 году Никита появился в небольшом эпизоде супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Среди популярных сериальных проектов, в которых засветился Кологривый, — «Чикатило», «Пищеблок», «Два холма», «Офлайн» и «Черная весна».
Личная жизнь Никиты Кологривого
Еще во время учебы в ГИТИСе Никита Кологривый познакомился со своей будущей супругой Александриной Питиримовой. В 2020 году пара сыграла свадьбу, а в 2021-м у них родилась дочь Есения.
«Мой взгляд на мир немного изменился с появлением дочки Есении. Я, правда, и до этого знал, как девчонкам живется — у меня есть сестры. Но для своей дочки я хочу быть хорошим, честным отцом, чтобы она не думала, что это какой-то небожитель, и могла со мной дружить», — признался Кологривый в интервью «Кинопоиску».
Никита Кологривый сейчас
В этом году у Никиты Кологривого вышло сразу несколько громких проектов — фэнтези-сказка «По щучьему велению», где ему досталась главная роль Емели, комедийный сериал «Макс и Гусь», в котором он дебютировал в качестве продюсера, и, конечно же, криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». В суперхите Жоры Крыжовникова актер сыграл Кащея — лидера группировки «Универсам».
«Кащей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно», — рассказал Кологривый в интервью новосибирскому изданию НГС.
Он добавил, что играть Кащея было несложно — трудности вызвало погружение в персонажа, в ходе которого пришлось вспомнить встречи с такими же неприятными людьми.
Среди будущих фильмов с участием Кологривого — комедия «Я — медведь», премьера которой запланирована на 1 февраля 2024 года, драма «Степные боги» и сериал «Последний богатырь. Наследие». Также актер значится в касте грядущего музыкального байопика о группе «Комбинация»: Кологривый сыграет основателя и продюсера коллектива Александра Шишинина.