5 сериалов о спорте: что посмотреть после завершения «Теда Лассо»

Недавно вышел финальный эпизод телешоу об американском тренере, который возглавил английский клуб. «Тед Лассо» полюбился не только зрителям, но и критикам, а в его послужном списке — такие престижные награды, как «Золотой глобус», «Эмми» и Премия Гильдии актеров. Мы выбрали несколько сериалов о других видах спорта, которым тоже стоит уделить внимание.

«Ход королевы», 2020

Фото кадр из сериала «Ход королевы», Global Look Press

Экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса стала самым популярным мини-сериалом в истории Netflix и сделала Аню Тейлор-Джой суперзвездой. Актриса сыграла шахматного вундеркинда Бет Хармон, талант которой раскрыл самый обычный уборщик из детского приюта. В итоге девушке предстоит сразиться не только с сильнейшими противниками со всего мира, но и с собственными демонами.

«Футболисты», 2015-2019

Фото кадр из сериала «Футболисты»

Шоу рассказывает об изнанке американского футбола. Дуэйн Скала Джонсон, который в действительности посвятил этому спорту несколько лет в колледже, примерил на себя образ финансового менеджера, а позже — управляющего командой «Канзас-Сити Чифс». Компанию ему составил звезда фильма «Довод» Джон Дэвид Вашингтон.

«Королевство», 2014-2017

Фото кадр из сериала «Королевство»

В центре сюжета — бывший чемпион по смешанным единоборствам. После краха своей карьеры он решает открыть спортзал, где будет тренировать будущих чемпионов. Ведущую роль исполнил Фрэнк Грилло, засветившийся в нескольких фильмах студии Marvel, но также здесь можно увидеть бывшего бойца UFC Джо Стивенсона и участника поп-рок-группы Jonas Brothers Ника Джонаса.

«Гимнастки», 2009-2012

Фото кадр из сериала «Гимнастки»

Действие этого сериала происходит на тренировочной базе, где занимаются три восходящие звезды спортивной гимнастики. Однако с прибытием новенькой борьба за места в сборной обостряется. Любопытно, что дублерши актрис сами имели опыт подготовки к участию в Олимпийских играх.

«Цепляясь за лед», 2020

Фото кадр из сериала «Цепляясь за лед»

Кая Скоделарио, известная зрителям по роли Эффи в культовом шоу «Молокососы», сыграла фигуристку, решившую вернуться в большой спорт после травмы. Только вот теперь ей придется перейти из одиночного катания в парное, а репутация партнера оставляет желать лучшего.