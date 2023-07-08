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«И просто так»: разбираем второй сезон продолжения «Секса в большом городе»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Главные актрисы в кадре
Фото Кадр из сериала «И просто так»

22 июня на телеэкранах стартовала новая глава приключений Кэрри, Шарлотты и Миранды. Сиквел культового сериала «Секс в большом городе» получил смешанные отзывы, однако все равно был продлен на второй сезон. Рассказываем, чего ждать от новых серий (и вернется ли в одной из них Саманта).

Дата выхода серий второго сезона «И просто так»

На данный момент доступны уже четыре эпизода сериала. В России они с небольшим опозданием официально публикуются в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Например, четвертая серия, вышедшая 6 июля, станет доступна зрителям 10 июля.

Уже вышедшие эпизоды:

  • 1-я серия Meet Cute — 22 июня;
  • 2-я серия The Real Deal — 22 июня;
  • 3-я серия Chapter Three — 29 июня;
  • 4-я серия Alive — 6 июля (в России — 10 июля).

График выхода новых серий:

  • 5-я серия — 13 июля (в России — 17 июля);
  • 6-я серия — 20 июля (в России — 24 июля);
  • 7-я серия — 27 июля (в России — 31 июля);
  • 8-я серия — 3 августа (в России — 7 августа);
  • 9-я серия — 10 августа (в России — 14 августа);
  • 10-я серия — 17 августа (в России — 21 августа);
  • 11-я серия — 24 августа (в России — 28 августа).

Что было в предыдущем сезоне

Сиквел «Секса в большом городе» стартовал в 2021 году, но главных героинь осталось только трое: Ким Кэттролл (Саманта) отказалась от участия в проекте. Зато появились новые персонажи: Сарита Чоудхури («После Янга», «Легенда о Зеленом Рыцаре») исполнила роль агента по недвижимости Симы, Николь Ари Паркер («Полиция Чикаго») — режиссера Лизы, Карен Питтман («Утреннее шоу») — профессора права Нии, а Сара Рамирес («Анатомия страсти») — ведущей подкаста Че Диаз.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Фото Кадр из сериала «И просто так»

В первом сезоне «И просто так» Кэрри пережила трагическую потерю, но в финале начала отношения со своим продюсером, а Миранда и вовсе улетела за новой жизнью в Лос-Анджелес. Тем временем Шарлотта пыталась найти общий язык со своими детьми-тинейджерами.

Сериал получил неоднозначные рецензии и разделил поклонников оригинального шоу на два лагеря. Однако даже негативные отзывы лишь усилили интерес к премьере, и продолжение было лишь вопросом времени.

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Каким получился новый сезон

Зрители отмечают, что в свежих эпизодах стало меньше ностальгии и больше секса, что приблизило «И просто так» к оригинальному шоу. Сериал по-прежнему хвалят за то, чем не может похвастаться большинство голливудских фильмов. Он показывает, что женщины после 50 могут наслаждаться жизнью.

И все-таки отрицательных рецензий все еще слишком много. Среди основных претензий — оторванность от реальности, причем речь идет как об авторах проекта, так и о главных героинях. Вот что пишут о новых сериях пользователи социальных сетей.

  • «Вы ни за что не убедите меня в том, что создатели «И просто так» жили в Нью-Йорке. Я даже не уверена, что они смотрели оригинальное шоу или знают, как работают диалоги».
  • «На секунду мне показалось, что вернулась магия старых серий. Но всего лишь на секунду!»
  • «Этот сериал был намного более интересным и понятным, когда у всех была работа. Теперь это просто богатые женщины, слетевшие с катушек. По крайней мере, Шарлотта хоть чем-то занимается».
Герои сериала обедают в ресторане
Фото Кадр из сериала «И просто так»

Возвращение Ким Кэттролл

Главной новостью, подогревшей интерес к выходу второго сезона, стал камбэк Саманты. Ее отсутствие в первой части до сих пор вызывает споры: одни утверждали, что актрисе просто не понравился сценарий, другие вспоминали о ее напряженных отношениях с коллегами. В частности, с Сарой Джессикой Паркер. Сама Кэттролл как-то заявила, что ее попросту не позвали в «И просто так», а о запуске проекта она узнала из социальных сетей.

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И все же создатели сериала прислушались к поклонникам, соскучившимся по Саманте, и вернули любимую героиню, но только на одну сцену: уже известно, что это будет телефонный разговор с Кэрри. Одним из условий возвращения Ким Кэтролл были съемки отдельно от основного каста. Она также попросила пригласить на площадку художницу по костюмам Патрицию Филд, которая создавала наряды для «Секса в большом городе».

Еще один камбэк, который ожидает зрителей второго сезона «И просто так», — Эйдан Шоу. Бывший бойфренд Кэрри, роль которого исполнил Джон Корбетт, вернется в ее жизнь. Надолго ли? Скоро узнаем.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Друзья&raquo;. Как хорошо вы знаете сериал «Друзья»? Тест

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