Биография Тихона Жизневского: история Майора Грома

В 2024-м с актером выйдет сериал «Преступление и наказание».

Тихон Жизневский

Дата рождения: 30 августа 1988 года

Место рождения: Зеленоградск

Рост: 186 см

Вес: 78 кг

Детство и юность Тихона Жизневского

Тихон Жизневский родился 30 августа 1988 года в Зеленоградске (Калининградская область). Его отец Игорь Жизневский сменил несколько профессий. Он ходил в моря, работал в банке, а сейчас создает камины и русские печи. Мать Елена Жизневская работает учителем английского языка. Также у Тихона есть младший брат Матвей, который тоже покоряет кинематограф.

В детстве актер занимался музыкой и спортом. Рос самым обычным мальчишкой.

«С трехлетнего возраста нас с братом можно было застать дома, только когда мы, проголодавшись, заходили на обед. Гуляли по городу с компанией сверстников, часами проводили время на пляже. Счастливое и беззаботное детство, за которое я очень благодарен родителям. Именно такое я желал бы своим детям», — рассказывал актер изданию «Ведомости».

Отец будущего актера много времени уделял сыну. Для него и его друзей он устраивал праздники, организовывал походы.

«На каждое событие — Масленицу, Новый год, дни рождения — он писал сценарии, распределял роли. Это были крутые мероприятия, не то что сейчас на детских праздниках, когда приглашают аниматора. Мы ходили в походы, захватывали крепости. На Масленицу разжигали костер, мастерили кукол. Разбивали палаточные лагеря на тридцать человек», — рассказывал Жизневский изданию «Ведомости».

После окончания начальной школы Тихон поступил в калининградский лицей № 49 в театральный класс к Борису Бейненсону. В число учеников деятеля культуры входят Ольга и Татьяна Арнтгольц, Сергей Друзьяк и Артем Ткаченко. Получив аттестат о среднем образовании в 2005 году, будущий актер поступил в театральный институт имени Бориса Щукина в Москве.

Тихон Жизневский. Фото Кадр из фильма «Огонь»

Актерская карьера Тихона Жизневского

В кинематографе Тихон Жизневский дебютировал в 2006 году. Тогда он оказался на одной площадке комедии «Дикари» вместе с Гошей Куценко и Маратом Башаровым. Дальше молодой актер появился в эпизодических ролях таких проектов, как «День гнева» (2007), «На игре» (2009), «На игре 2. Новый уровень!» (2010), «Агент особого назначения 4» (2013), «Ментовские войны 7» (2017), «7 футов под килем» (2014).

Знаковой кинокартиной для Жизневского стала драма «Огонь» (2020). В каст вошли такие звезды отечественного кино, как Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Иван Янковский. Фильм основан на реальных событиях 2010 года. Это история о пожарных, которые предотвращали катастрофу в Карелии. Тихон в ленте предстал в образе сотрудника МЧС Максима Шустова.

«Все происходило в штатном режиме. Были, конечно, пиротехнические штуки, ребята с удовольствием проливали этот огонь, и на съемках действительно было жарко, в какие-то моменты приходилось пережидать, пока он прогорит, потому что нельзя было рядом находиться. Но все очень следили за безопасностью, и поэтому никто не обжегся. А для одной из сцен меня подвешивали на кранах на «буханке», хотя в жизни я машинами управляю не очень», — вспоминал Тихон для портала «Кино-театр».

В 2021 году в прокат вышел мистический сериал «Топи» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского с участием Жизневского. Главную роль в проекте сыграл Иван Янковский. В этом же году актера утвердили в супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» (2021). Это проект основан на одноименных комиксах. Персонаж Тихона Игорь Гром — сотрудник полиции Санкт-Петербурга, который спасает свой город от беззакония. В фильме большинство трюков актер исполнил сам. Проект получил хорошие рейтинги и был продлен на несколько частей — «Гром: Трудное детство» (2023) и «Майор Гром: Игра» (2024).

В 2022-м с Тихоном Жизневским вышло три картины: «Первый Оскар», «Либерея: Охотники за сокровищами» и «Союз Спасения. Время гнева».

В 2024 году состоялись еще две громкие премьеры. Это музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты», где артист сыграл Трубадура. Для роли ему пришлось много петь.

«Все песни сложные. Я с детства пою, у меня музыкальная семья и более-менее приличные вокальные данные. Мы все пели сами. Но, конечно, нет соревнования с великими Анофриевым и Магомаевым, это больше актерская история», — рассказал Тихон изданию «Метро».

Также на экраны вышел детективный сериал «Внутри убийцы» по мотивам одноименного романа Майка Омера. Жизневский сыграл сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха, который вместе с профайлером Зоей Волгиной (Анастасией Евграфовой) ищет маньяка, бальзамирующего тела своих жертв.

Тихон Жизневский с женой Ксенией. Фото Global Look Press

Личная жизнь Тихона Жизневского

Тихон Жизневский был дважды женат. Первой супругой стала актриса и модель Елена Жаворонкова. Брак был недолгим.

В 2020 году он познакомился с нынешней супругой. Девушку зовут Ксения Бугайченская. Она не из актерской среды. При этом жена Жизневского поддерживает мужа во всех начинаниях, сопровождает его на красных дорожках и премьерах. Через год после знакомства они сыграли свадьбу. А в 2022-м в семье произошло пополнение. У Тихона и Ксении родился сын. Сам актер не любит распространяться о своей личной жизни и редко выкладывает совместные фото. Исключение делает, только когда спрашивают о наследнике.

«Мы похожи в какой-то беспричинной радости и свободолюбии. Несмотря на маленький возраст, в нем очень четко прослеживается взгляд на мир с любовью. Я думаю, что он есть в каждом ребенке. И он не нуждается в воспитании, а нуждается в сохранении. Дети свободны, они не принадлежат своим родителям. Им нужно не мешать. Они должны изучать мир, любить, совершенствоваться», — говорил Жизневский журналу «ОК!».

Тихон Жизневский. Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Тихон Жизневский сейчас

В 2024-м запланирована премьера сериала «Преступление и наказание». Это будет новый взгляд на великий роман русской литературы. Главную роль сыграет Иван Янковский. Также в проекте задействованы Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и Юлия Снигирь.

В декабре этого года выйдет фантастический фильм «Последний ронин», где сыграл молодой актер. Главная роль в проекте досталась Юрию Колокольникову. Картина рассказывает о жизни после изменений климата, которые привели к ядерной войне.

В мае на экранах покажут боевик «Майор Гром: Игра» с Жизневским. Это третья часть детектива о майоре полиции Игоре Громе.

10 лучших фильмов и сериалов Тихона Жизневского по оценкам «Кинопоиска»