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Министерство неджентльменских дел: что известно, дата выхода в РФ, Гай Ричи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

«Министерство неджентльменских дел»: что известно о новом фильме Гая Ричи

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
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25 апреля в российских кинотеатрах должен был стартовать показ шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», однако в последний момент ему отказали в прокатном удостоверении. Теперь отечественным зрителям придется ждать выхода новинки на «Кинопоиске» в мае, а пока расскажем, что следует знать о свежем проекте популярного британского режиссера.

Министерство неджентльменских дел, Гай Ричи. Минкульт отказал в прокате фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

Сюжет фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новая работа Гая Ричи основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Уже из названия становится понятно, что это шпионская история времен Второй мировой: в центре сюжета — специальный отряд, который действует в немецком тылу.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Ключевым персонажем фильма выступает Гас Марч-Филлипс, существовавший на самом деле: в 1942 году он участвовал в операции «Почтмейстер», в ходе которой были захвачены два итальянских и одно немецкое судно. Разумеется, зрителям представят не дословную киноверсию этой шпионской миссии, а скорее вольную интерпретацию событий.

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Создатели

Британец Гай Ричи выступил не только режиссером, но и одним из сценаристов «Министерства неджентльменских дел». Кроме того, над сценарием работали Пол Тэймеси и Эрик Джонсон (номинанты на «Оскар» за спортивную драму «Боец»), а также Араш Амель («Принцесса Монако», «Частная война»).

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Оператором боевика стал Эд Уайлд, снявший предыдущий фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом. Саундтрек доверили Кристоферу Бенстеду — обладателю премии «Оскар» в категории «Лучший звук» за космический триллер «Гравитация» с Сандрой Буллок.

Также стоит отметить, что среди продюсеров новинки значится Джерри Брукхаймер, подаривший миру сагу «Пираты Карибского моря».

Актерский состав

Главная роль в шпионском боевике досталась Генри Кавиллу: звезда «Ведьмака» сыграл того самого Гаса Марч-Филлипса. Напомним, что 10 лет назад актер уже снимался у Гая Ричи в картине «Агенты А.Н.К.Л.».

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

В другого реально существующего персонажа перевоплотился Фредди Фокс, знакомый зрителям по сериалам «Великая», «Медленные лошади» и «Дом Дракона». Он сыграл британского журналиста и автора бондианы Яна Флеминга, который в годы войны служил офицером военно-морской разведки.

Ведущую женскую роль закрепили за мексиканкой Эйсой Гонсалес, засветившейся в этом году в сериалах «Мистер и миссис Смит» и «Задача трех тел».

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Также в касте «Министерства неджентльменских дел» числятся Генри Голдинг («Джентльмены»), Алан Ричсон («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Алекс Петтифер («Супер-Майк»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес») и многие другие.

Что говорят первые зрители и критики

Сейчас рейтинг новинки на сайте Rotten Tomatoes составляет 78% на основе 27 рецензий критиков. На Metacritics из 11 отзывов лишь 36% положительные, а 64% смешанные, зато строго отрицательных пока нет совсем.

Кадр из фильма «Министерства неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Некоторые уже называют «Министерство неджентльменских дел» лучшей картиной Гая Ричи со времен «Агентов А.Н.К.Л.» и особенно хвалят ее за динамичные экшен-сцены и характерный черный юмор.

Среди недостатков фильма отмечают непроработанность второстепенных персонажей и отсутствие глубины сюжета.

Трейлер

Где смотреть фильм «Министерство неджентльменских дел»

Мировая премьера картины Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» состоится 13 апреля. В российских кинотеатрах фильм должен был выйти 25 апреля, однако боевик не получил прокатное удостоверение от Минкульта. Тем не менее проект можно будет посмотреть онлайн — на платформе «Кинопоиск». По последним данным, цифровой релиз на платформе состоится 10 мая.

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