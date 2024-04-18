«Министерство неджентльменских дел»: что известно о новом фильме Гая Ричи

25 апреля в российских кинотеатрах должен был стартовать показ шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», однако в последний момент ему отказали в прокатном удостоверении. Теперь отечественным зрителям придется ждать выхода новинки на «Кинопоиске» в мае, а пока расскажем, что следует знать о свежем проекте популярного британского режиссера.

Сюжет фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новая работа Гая Ричи основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Уже из названия становится понятно, что это шпионская история времен Второй мировой: в центре сюжета — специальный отряд, который действует в немецком тылу.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Ключевым персонажем фильма выступает Гас Марч-Филлипс, существовавший на самом деле: в 1942 году он участвовал в операции «Почтмейстер», в ходе которой были захвачены два итальянских и одно немецкое судно. Разумеется, зрителям представят не дословную киноверсию этой шпионской миссии, а скорее вольную интерпретацию событий.

Создатели

Британец Гай Ричи выступил не только режиссером, но и одним из сценаристов «Министерства неджентльменских дел». Кроме того, над сценарием работали Пол Тэймеси и Эрик Джонсон (номинанты на «Оскар» за спортивную драму «Боец»), а также Араш Амель («Принцесса Монако», «Частная война»).

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Оператором боевика стал Эд Уайлд, снявший предыдущий фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом. Саундтрек доверили Кристоферу Бенстеду — обладателю премии «Оскар» в категории «Лучший звук» за космический триллер «Гравитация» с Сандрой Буллок.

Также стоит отметить, что среди продюсеров новинки значится Джерри Брукхаймер, подаривший миру сагу «Пираты Карибского моря».

Актерский состав

Главная роль в шпионском боевике досталась Генри Кавиллу: звезда «Ведьмака» сыграл того самого Гаса Марч-Филлипса. Напомним, что 10 лет назад актер уже снимался у Гая Ричи в картине «Агенты А.Н.К.Л.».

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

В другого реально существующего персонажа перевоплотился Фредди Фокс, знакомый зрителям по сериалам «Великая», «Медленные лошади» и «Дом Дракона». Он сыграл британского журналиста и автора бондианы Яна Флеминга, который в годы войны служил офицером военно-морской разведки.

Ведущую женскую роль закрепили за мексиканкой Эйсой Гонсалес, засветившейся в этом году в сериалах «Мистер и миссис Смит» и «Задача трех тел».

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Также в касте «Министерства неджентльменских дел» числятся Генри Голдинг («Джентльмены»), Алан Ричсон («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Алекс Петтифер («Супер-Майк»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес») и многие другие.

Что говорят первые зрители и критики

Сейчас рейтинг новинки на сайте Rotten Tomatoes составляет 78% на основе 27 рецензий критиков. На Metacritics из 11 отзывов лишь 36% положительные, а 64% смешанные, зато строго отрицательных пока нет совсем.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Некоторые уже называют «Министерство неджентльменских дел» лучшей картиной Гая Ричи со времен «Агентов А.Н.К.Л.» и особенно хвалят ее за динамичные экшен-сцены и характерный черный юмор.

Среди недостатков фильма отмечают непроработанность второстепенных персонажей и отсутствие глубины сюжета.

Трейлер

Где смотреть фильм «Министерство неджентльменских дел»

Мировая премьера картины Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» состоится 13 апреля. В российских кинотеатрах фильм должен был выйти 25 апреля, однако боевик не получил прокатное удостоверение от Минкульта. Тем не менее проект можно будет посмотреть онлайн — на платформе «Кинопоиск». По последним данным, цифровой релиз на платформе состоится 10 мая.