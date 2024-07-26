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Ворон фильм 2024: отрывок и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

0 мин.

Вышел отрывок из ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ворон»
Фото Кадр из фильма «Ворон»
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Lionsgate Movies опубликовал отрывок из фильма «Ворон», в котором Эрик уже идет по пути мести.

В картине Руперта Сандерса снялись Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер и Карел Добры.

Ранее режиссер проекта назвал «Ворона» скромным инди-фильмом, при создании которого у него было много творческой свободы.

Российская премьера фильма пройдет 22 августа.

Ворон фильм 2024: что известно, сюжет, создатели, актеры, трейлер, дата выхода. «Ворон» с Биллом Скарсгардом: что известно о ремейке культового триллера

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