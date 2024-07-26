Вышел отрывок из ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

Читайте нас в

Lionsgate Movies опубликовал отрывок из фильма «Ворон», в котором Эрик уже идет по пути мести.

В картине Руперта Сандерса снялись Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер и Карел Добры.

Ранее режиссер проекта назвал «Ворона» скромным инди-фильмом, при создании которого у него было много творческой свободы.

Российская премьера фильма пройдет 22 августа.