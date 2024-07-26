Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

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Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Поздравить продюсера пришли актеры, которые работали над проектами MCU, включая Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, сыгравших главные роли в только стартовавшей премьере «Дэдпула и Росомахи».

«Не рассчитываешь получить звезду на Аллее славы, будучи человеком, не работающим в кадре», — рассказал Кевин Файги.