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Глава Марвел Кевин Файги получил звезду на Аллее славы в Голливуде
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Сегодня, 17:00

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Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального проекта «Marvel Studios: Общий сбор»
Фото Кадр из документального проекта «Marvel Studios: Общий сбор»
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Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Поздравить продюсера пришли актеры, которые работали над проектами MCU, включая Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, сыгравших главные роли в только стартовавшей премьере «Дэдпула и Росомахи».

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: что известно и&nbsp;дата выхода, сюжет и&nbsp;актеры, Райан Рейнольдс. «Дэдпул и Росомаха»: что известно о грядущем супергеройском блокбастере

«Не рассчитываешь получить звезду на Аллее славы, будучи человеком, не работающим в кадре», — рассказал Кевин Файги.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса, 2024. Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»

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