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Трудные подростки: где снимали, локации
Фильмы и сериалы

1 февраля, 11:30

2 мин.

Где снимали сериал «Трудные подростки»

На Wink вышла восьмая серия пятого сезона «Трудных подростков»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трудные подростки».
Фото Кадр из сериала «Трудные подростки»
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На платформах more.tv и Wink вышла восьмая серия финального пятого сезона молодежного сериала «Трудные подростки». По сюжету проекта ребятам предстоит доказать, что они прошли долгий путь и изменились.

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В честь заключительного сезона полюбившегося многим сериала рассказываем об основных локациях проекта, где проходили съемки.

Школа №667

Одна из главных локаций сериала. Именно там происходят многие определяющие сюжетные моменты. Съемки в этой школе проходят в период летних каникул учеников.

Северное Чертаново

Экспериментальный жилой район Москвы нередко можно увидеть в проекте. К слову, по сюжету Фил живет в доме №4, а «уличные» кадры снимали преимущественно в переулках Сумского проезда.

ТЭЦ-26

Промышленные виды в сериале «Трудных подростки» сняты неподалеку от крупнейшей московской электростанции.

Кинотеатр «Художественный»

Впечатляющий кинотеатр, где не продают попкорн. Но в вопросе эстетики и величия Фил (Виталий Андреев) не прогадал: «Художественный» — один из немногих действующих кинотеатров со столетней историей.

Культурный центр «Заря»

Современный центр культурной жизни за время съемок сериала успел повидать многие конфликты персонажей.

Стадион «Авангард»

Ретроспорткомплекс, которому уже более полувека. Именно на этом стадионе будущие футболисты достигают своих первых успехов.

Стадион «Гераклион»

Эта локация появляется в третьем сезоне «Трудных подростков», и в красоте ей не откажешь.

Торговый центр «Ривьера»

Несколько раз эту локацию можно было увидеть в первом сезоне.

ЖК «Акварель»

По сюжету в этом жилом комплексе живет один из персонажей сериала.

МГТУ имени Н.Э. Баумана

Научный центр и особо ценный объект культурного наследия становится важным местом для двух героев: Фила и Кристины (Виктория Буцких).

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