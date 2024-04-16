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Ворон ремейк 2024: дата выхода в России, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 17:20

1 мин.

Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в российский прокат 22 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ворон»
Фото Кадр из фильма «Ворон»
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22 августа в российских кинотеатрах начнутся показы картины «Ворон» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs. Ремейк культового фильма 90-х рассказывает о рок-музыканте Эрике, застревающим между мирами живых и мертвых, чтобы отомстить за смерть своей невесты.

Режиссером проекта выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). В числе актерского состава «Ворона» — Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Карел Добры, Изабелла Вэй, Дэвид Боулз, Сами Буажила и Дукаджин Подримай.

Фильм «Ворон» выйдет в российский прокат 22 августа.

Ворон фильм 2024: что известно, сюжет, создатели, актеры, трейлер, дата выхода. «Ворон» с Биллом Скарсгардом: что известно о ремейке культового триллера
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