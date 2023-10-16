В Москве прошел закрытый предпремьерный показ нового сезона «Благословения небожителей»

В субботу, 14 октября, состоялся закрытый предпремьерный показ первых двух серий второго сезона «Благословения небожителей». Это продолжение экранизации популярного китайского романа, который в прошлом году официально начал выходить в России.

В последние годы дунхуа (китайская анимация) приобретает все большую популярность за пределами Китая. Многие проекты официально выходят и на российских площадках. Первый сезон «Благословения небожителей» уже доступен в русском дубляже на «Кинопоиске».

В рамках предпремьерного показа в кинотеатре Синема Парк Мосфильм показали сокращенную версию первого сезона и первые две серии второго — все это собрали в единый фильм продолжительностью около двух часов. Помимо кинопоказа для гостей организовали и другие активности: фотозону с косплеерами в образах главных героев дунхуа, мастер-класс по китайской калиграфии, тематическую фотобудку.

Кроме того, перед фильмом представители издания «Комильфо» презентовали заключительный шестой том книжной серии, а после гостей ждала пресс-конференция и автограф-сессия с актерами дубляжа. Свои голоса главным героям подарили знакомые многим любителям аниме и кино в целом артисты. Ислам Ганджаев (голос Тандзиро Камадо из «Клинок, рассекающий демонов» и Сукуны из «Магической битвы») озвучил Непревзойденного князя демонов Хуа Чэна, а Иван Чабан (официальный голос Человека-паука в исполнении Тома Холланда) — Наследного принца Сяньлэ, Се Ляня.

Официальная премьера второго сезона «Благословения небожителей» в дубляже Deep состоится уже 18 октября на «Кинопоиске»: серии будут выходить параллельно с китайским релизом, так что ждать озвучки не придется.