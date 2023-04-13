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У сериала «Игра престолов» появится приквел — «Рыцарь семи королевств»

Ольга Стрельникова
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Кадр из сериала «Игра престолов».

Приквел сериала «Игра престолов» выйдет под названием «Рыцарь семи королевств». В его основу ляжет «Повесть о Дунке и Эгге», состоящая из трех новелл, написанных Джорджем Р.Р. Мартином. Автор произведения выступит также в качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала. Об этом сообщили на сайте издания the Hollywood Reporter.

В повести рассказывается о приключениях молодого, наивного, но отважного рыцаря Дунка (будущего сэра лорда Дункана Высокого, командующего Королевской гвардией) и его миниатюрного оруженосца Эгга (будущего короля Эйгона V Таргариена), путешествующих по Вестеросу. Действия происходят примерно за 100 лет до событий в «Игре престолов», когда род Таргариенов удерживает Железный трон, а память о последнем драконе еще не стерлась из памяти живых.

«Рыцарь семи королевств» — официально второй приквел. Решение о его создании было принято в связи с чрезвычайным успехом «Дома дракона», по данным HBO, собравшего 29 миллионов зрителей за эпизод.

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