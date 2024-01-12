Пятый сезон сериала «Трудные подростки»: расписание серий

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На платформах more.tv и Wink стартовал пятый и финальный сезон молодежного сериала «Трудные подростки».

В прощальном сезоне история героев начинается многообещающе, однако внезапное происшествие ставит благополучное будущее подростков под угрозу. Им предстоит доказать, что они изменились.

Режиссером пятого сезона сериала «Трудные подростки» стал Николай Рыбников («Чекаго»), а каст актеров пополнили Ингрид Олеринская («Неадекватные люди») и Дарья Верещагина («Сто дней тому вперед»).

Расписание выхода серий пятого сезона сериала «Трудные подростки»