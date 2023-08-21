Сын режиссера мультфильма «Белоснежка и семь гномов» высказался против ремейка

Мультипликатор Дэвид Хейл Хэнд, чей отец был одним из создателей знакового диснеевского проекта, резко раскритиковал предстоящую киноадаптацию. Напомним, что в фильме «Белоснежка», премьера которого запланирована на следующий год, заглавную роль исполнит лауреатка «Золотого глобуса» Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), а в образе Злой королевы появится звезда саги о Чудо-женщине Галь Гадот.

В одном из недавних интервью Зеглер заявила, что «Белоснежка и семь гномов» — это устаревшая история. В ответ Хэнд дал развернутый комментарий изданию The Telegraph, назвав оскорбительным переписывание классических фильмов. По его мнению, основатель компании Disney не согласился бы с новыми («радикальными») идеями, а также добавил, что оба: его отец Дэвид Додд Хэнд и Уолт Дисней — перевернулись бы в гробу от одной только мысли о политкорректном ремейке «Белоснежки».