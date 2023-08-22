Слух дня: режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» снимет байопик о Джоне Ленноне

В минувшую субботу издание World of Reel опубликовало новость о том, что Крэйг Гиллеспи возглавит работу над фильмом о легендарном музыканте. По их данным, поиски актера, которому предстоит исполнить роль Джона Леннона, начались совсем недавно, а разработка проекта длится уже несколько месяцев. Ожидается, что активная фаза начнется после окончания голливудской забастовки.

Картина сосредоточится на периоде после распада группы The Beatles. Йоко Оно, супруга Леннона, выступит в качестве консультанта и продюсера. Что касается режиссера, австралийский кинематографист Крэйг Гиллеспи известен по таким разноплановым работам, как «Круэлла», «Тоня против всех», «Ночь страха» и «Ларс и настоящая девушка». Напомним также, что в 2009 году на экраны выходила биографическая драма «Стать Джоном Ленноном», но она показала зрителям только детство и юность музыканта.