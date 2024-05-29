Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»

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The Rock опубликовал тизер мультфильма «Моана 2». Первая часть анимационного проекта вышла восемь лет назад, а события сиквела развернутся спустя три года после финала «Моаны».

По сюжету продолжения проекта дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане отправляется в опасное морское путешествие.

За режиссуру «Моаны 2» отвечает Дэйв Деррик-младший, а за саундтрек — лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр.

Премьера «Моаны 2» пройдет 27 ноября 2024 года.