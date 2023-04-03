Студия Disney начала работу над киноадаптацией мультфильма «Лило и Стич»

Студия Disney начала работу над киноадаптацией мультфильма «Лило и Стич», вышедшего в 2002 году. Съемки ремейка пройдут на Гавайях. Автором сценария станет новичок индустрии Майк Ван Ваес, в качестве продюсеров выступят Дэн Лин и Джонатан Эйрих, принимавшие участие в создании фильма Гая Ричи «Аладдин», а режиссером — Дин Флейшер-Кэмп, получивший номинацию на «Оскар» за анимационно-игровую ленту «Марсель, ракушка в ботинках». Роль главной героини исполнит начинающая актриса Майя Кеалоха. Также известно, что участие в киноадаптации примет Зак Галифианакис.

«Лило и Стич» — это история об искусственно созданном существе, которое по пути в интергалактическую тюрьму сбегает на свободу и оказывается на Земле, на Гавайах. В планах Стича рушить города и сеять хаос, но он не любит воду, потому застревает на острове и знакомится с маленькой девочкой Лило. Именно она научит злобного пришельца человеческим доброте и любви.

По завершении работ над киноадаптацией фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+.