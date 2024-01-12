Вышел новый аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку»
Аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» — это история об обычном парне Ча Чжону-у, который живет в мире, где 10 лет назад открыли врата в другое измерение, чтобы люди могли охотиться на монстров и зарабатывать на этом деньги. Однако парень не наделен никакими выдающимися способностями, чтобы сражаться с монстрами. Он охотится один и зарабатывает копейки.
Но все меняется, когда герой попадает в ловушку и оказывается в подземелье. Там он находит таинственную книгу, которая дает ему уникальную возможность поднимать свой уровень и получать новые навыки каждый раз, когда он убивает монстра. С помощью обретенной силы Ча Чжону-у начинает покорять все больше опасных подземелий и зарабатывать огромные деньги.
Однако о необыкновенной силе героя узнают мощные охотники, которые хотят использовать его способности в собственных целях. Ча Чжону-у понимает, что его жизнь в опасности. Премьера картины состоялась 7 января 2024 года. Всего сериал состоит из 8 эпизодов.
Трейлер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»
Расписание серий:
- серия 1 — 7 января;
- серия 2 — 14 января;
- серия 3 — 21 января;
- серия 4 — 28 января;
- серия 5 — 4 февраля;
- серия 6 — 11 февраля;
- серия 7 — 18 февраля;
- серия 8 — 25 февраля.