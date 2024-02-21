Вышел трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Wink опубликовал трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды». Проект расскажет о судьбе двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и олимпийского чемпиона Романа Костомарова и тяжелой болезни, поделившей его жизнь на «до» и «после».

Фильм строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Режиссером проекта выступил Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), а сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»).

Премьера документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» пройдет 9 марта на платформе Wink.