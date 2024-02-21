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Роман Костомаров рожденный дважды: дата выхода сериала, трейлер, создатели, сюжет
Фильмы и сериалы

21 февраля, 15:50

1 мин.

Вышел трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды».
Фото Кадр из сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды»
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Wink опубликовал трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды». Проект расскажет о судьбе двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и олимпийского чемпиона Романа Костомарова и тяжелой болезни, поделившей его жизнь на «до» и «после».

Фильм строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Режиссером проекта выступил Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), а сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»).

Премьера документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» пройдет 9 марта на платформе Wink.

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