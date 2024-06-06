Завершились съемки нового сезона сериала «Молодежка»

Читайте нас в

Как сообщают СТС и Art Pictures Vision, съемки продолжения «Молодежки» подошли к концу. По сюжету Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Будучи проректором вуза, он стремится превратить «Акул» в лучшую команду лиги, надеясь повысить рейтинг института.

В сериале «Молодежка. Студенты» снялись Владислав Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин и Егор Кирячок.

Премьера сериала «Молодежка. Студенты» запланирована на осень этого года.