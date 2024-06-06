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Молодежка сериал новый сезон 2024: что известно, когда выйдет — сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

Завершились съемки нового сезона сериала «Молодежка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Студенты»
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Студенты»
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Как сообщают СТС и Art Pictures Vision, съемки продолжения «Молодежки» подошли к концу. По сюжету Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Будучи проректором вуза, он стремится превратить «Акул» в лучшую команду лиги, надеясь повысить рейтинг института.

В сериале «Молодежка. Студенты» снялись Владислав Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин и Егор Кирячок.

Премьера сериала «Молодежка. Студенты» запланирована на осень этого года.

На&nbsp;автомате, 2024. Стартовал криминальный сериал «На автомате» со Славой Копейкиным

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