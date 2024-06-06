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На Okko вышел пятый эпизод сериала «Калимба» Нурбека Эгена («Переговорщик»). По сюжету профессор психиатрии Виктор Мещерский решается на психологический эксперимент далекий от профессиональной этики.

Кто снялся в сериале «Калимба»

Федор Бондарчук (профессор психиатрии Виктор Мещерский);

Алена Михайлова (Катя — бывшая девушка Елисея);

Сергей Гармаш (Степан);

Петр Скворцов (Рома — наркодилер);

Елизавета Шакира (Наташа — водитель, сбившая человека);

Сергей Горошко (Елисей — бывший парень Кати);

Константин Плотников (Андрей — бывший журналист);

Юлия Волкова (Татьяна — жертва насильника);

Дмитрий Воробьев (Сергей Аркадьевич — пострадавший в ДТП);

Джал Ибрагимов (Нурлан — насильник);

Михаил Хмуров (Сергей Брындин — старший следователь СК);

Сергей Городничий (Дмитрий Заварзин);

Полина Маликова (Тома);

Александр Ратников (Антон Градов);

София Сучкова (Алиса);

Елена Радевич (Женя — мама Кати).

Премьера 6 эпизода сериала «Калимба» состоится 13 июня.