Режиссер второго сезона «Локи» рассказал об альтернативном финале сериала

В финале второго сезона «Локи» главный герой уничтожил Ткач времени, сохранил все временные линии и стал богом историй. Среди поклонников сериала мнения разделились: одни считают финал триумфальным, другие глубоко трагичным.

В эпизоде документального проекта «Marvel Studios: Общий сбор», посвященному съемкам второго сезона «Локи», режиссер Аарон Мурхед рассказал о первоначальном видении концовки сериала: «Проблема была в том, что в черновом варианте сценария Локи не уничтожал, а спасал Ткач времени, а потом всходил на трон. Мы понимали, что что-то не так, просто не знали, что именно».

По словам постановщика, позже стало понятно, что в этой версии сценария Локи не шел на жертву и, следовательно, в поступке персонажа не было ничего героического: «Мы подумали, почему бы ему не уничтожить Ткач времени, а затем не взять на себя за него огромную ответственность?».

Аарон Мурхед считает, что заменив собой Ткач времени, Локи возложил на себя тяжелое бремя. По мнению режиссера, сейчас такой финал кажется очевидным, но в период разработки второго сезона это решение стало переломным.