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Дата выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»: расписание серий
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Сегодня, 06:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»: расписание серий

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
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В конце декабря на Disney+ пройдет премьера сразу двух эпизодов «Перси Джексона и Олимпийцев». Сериал рассказывает о полубоге, узнающем правду о своем истинном происхождении. Столкнувшись с новой реальностью, главный герой учится противостоять глобальным угрозам.

По сюжету «Перси Джексона и Олимпийцев» греческий бог Зевс обвиняет Перси Джексона в похищении молний.

Главные роли в проекте сыграли Уокер Скобелл (Перси Джексон), Леа Джеффрис (Аннабет Чейз) и Арьян Симхадри (Гроувер Ундервуд).

Расписание выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

1 серия 20 декабря
2 серия 20 декабря
3 серия 27 декабря
4 серия 3 января
5 серия 10 января
6 серия 17 января
7 серия 24 января
8 серия 31 января

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