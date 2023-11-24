Дата выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»: расписание серий
В конце декабря на Disney+ пройдет премьера сразу двух эпизодов «Перси Джексона и Олимпийцев». Сериал рассказывает о полубоге, узнающем правду о своем истинном происхождении. Столкнувшись с новой реальностью, главный герой учится противостоять глобальным угрозам.
По сюжету «Перси Джексона и Олимпийцев» греческий бог Зевс обвиняет Перси Джексона в похищении молний.
Главные роли в проекте сыграли Уокер Скобелл (Перси Джексон), Леа Джеффрис (Аннабет Чейз) и Арьян Симхадри (Гроувер Ундервуд).
Расписание выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
|1 серия
|20 декабря
|2 серия
|20 декабря
|3 серия
|27 декабря
|4 серия
|3 января
|5 серия
|10 января
|6 серия
|17 января
|7 серия
|24 января
|8 серия
|31 января
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