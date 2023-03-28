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Сегодня, 18:49

Pixar представила трейлер анимационного фильма «Элементарно»

Ольга Стрельникова
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Кадр из мультфильма «Элементарно».
Кадр из мультфильма «Элементарно».

Вышел трейлер мультфильма «Элементарно» от Pixar. В центре анимационной истории Эмбер и Уэйд — жители вымышленного Города Стихий. В нем обитают представители воздуха, земли, огня и воды. Эмбер и Уэйд принадлежат к двум последним соответственно. Неожиданно для всех между представителями противоположных стихий завязывается дружба.

Главных героев озвучивают Лия Льюис и Мамуду Ати. Режиссер ленты — Питер Сон, на счету которого мультфильмы «Рататуй», «Суперсемейка» и другие. В мировой прокат «Элементарно» выйдет 16 июня 2023 года.

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