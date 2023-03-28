Пластический хирург прокомментировал внешность мамы Стифлера — Дженнифер Кулидж

Дженнифер Кулидж запомнилась многим по роли мамы Стифлера в комедии «Американский пирог», очаровательной маникюрши в дилогии «Блондинка в законе», мачехи главной героини в «Истории Золушки» и прочим. Актриса, помимо ярких образов и эффектной внешности, известна также как сценарист и стендап-комик. В 61 год она буквально перезапустила свою карьеру и потрясла всех драматической ролью второго плана в мини-сериале «Белый лотос», за которую получила награду премии «Золотой глобус».

Пластический хирург Илья Алмазов специально для «СЭ» прокомментировал внешность Дженнифер Кулидж. Характерной ее чертой, по словам специалиста, всегда было крупное телосложение и склонность к полноте. В молодости героиня «Американского пирога» имела низко расположенные брови, крупный нос и выразительную нижнюю челюсть. К сегодняшнему дню они дополнились возрастными изменениями. «Плохо выраженная низкая складка верхнего века усугубилась избытком кожи и круговой мышцы глаза. Размер глазной щели и ранее был асимметричный, теперь очевидно, что справа глаз открыт шире, чем слева. Щеки стали тяжелее и опустились, сформировав брыли, носогубные складки и пустые подглазничные области. На шее выражены тяжи платизмы и птоз кожи», — пояснил эксперт, подчеркнув, что старение лица Дженнифер Кулидж носит деформационный характер.

Проанализировав самые свежие необработанные фотографии актрисы, Илья Алмазов сделал вывод об отсутствии таких операций как фейслифт и блефаропластика. «Даже интересно, почему актриса отказалась от их проведения. Возможно, причины связаны выявленными противопоказаниями. А может, это неготовность актрисы к кардинальным изменениям, или прописано в контракте звезды», — предположил пластический хирург.

Тем не менее, Илья Алмазов отметил, работу косметологов — хорошее состояние кожи говорит о пилингах и чистках, а увеличенные губы о инъекциях филлера. «Косметологам стоило бы корректнее подбирать дозу ботулотоксина и проводить лимфодренажные процедуры. Если бы госпожа Кулидж пришла ко мне на консультацию, я бы рекомендовал ей подтяжку лица и шеи с пластикой платизмы, блефаропластику, подтяжку височной области и бровей», — подытожил эксперт.

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