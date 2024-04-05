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Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова появится в новом сериале «Игры»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова появится в новом сериале «Игры»

Мария Маковей
Автор
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.
Фото Кадр со съемок сериала «Игры»
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В 2024 году на экраны выйдет новый драматический сериал «Игры». Картина расскажет о событиях конца 1970-х годов, когда Советский Союз и его жители находились в ожидании летних Олимпийских игр.

Роль гимнастки, которая готовится выступить на Олимпиаде-80, сыграла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и заслуженный мастер спорта Ангелина Мельникова. Для спортсменки эта роль стала дебютной.

«Изначально меня пригласили на дублера, предстояло выполнить сложные гимнастические элементы. Но режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль», — рассказала Ангелина.

Она также поделилась, что для подготовки спортивной программы героини изучила множество материалов о советской гимнастике, уделяя особое внимание периоду 70-80-х годов.

«Больше всего вдохновила история Елены Мухиной — ее путь был настолько сложным и драматичным, но при этом ярким и значимым, что я решила взять некоторые из ее элементов за основу программы моей героини», — отметила спортсменка.

Также в сериале снялись Григорий Верник, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Александра Бортич и другие.

Премьера сериала «Игры» состоится на Кинопоиске в этом году. Зрителей ждет 8 эпизодов.

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