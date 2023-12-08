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Netflix представил трейлер второй части шестого сезона «Короны»
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Сегодня, 06:30

1 мин.

Netflix представил трейлер второй части шестого сезона «Короны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Корона»
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Netflix опубликовал трейлер второй части шестого и финального сезона «Короны».

В нем поднимаются темы оторванности королевской семьи от народа, влияния смерти принцессы Дианы и жертв, на которые пошла Елизавета II, когда стала королевой.

В продолжении сериала «Корона» снялись Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Доминик Уэст (принц Чарльз) и другие.

&laquo;Корона&raquo;, финальный сезон. Что показали в первой части шестого сезона «Короны» и стоит ли смотреть продолжение

Премьера второй части шестого сезона «Короны» пройдет 14 декабря.

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