Netflix представил трейлер второй части шестого сезона «Короны»
Netflix опубликовал трейлер второй части шестого и финального сезона «Короны».
В нем поднимаются темы оторванности королевской семьи от народа, влияния смерти принцессы Дианы и жертв, на которые пошла Елизавета II, когда стала королевой.
В продолжении сериала «Корона» снялись Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Доминик Уэст (принц Чарльз) и другие.
Премьера второй части шестого сезона «Короны» пройдет 14 декабря.
Последние новости
7 дек 20:45
7 дек 19:06
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже