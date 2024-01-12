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Мультсериал Гримсбург: сюжет, трейлер, расписание серий
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Сегодня, 21:45

1 мин.

Вышел новый комедийный мультсериал «Гримсбург»

Мария Маковей
Автор
Фото Кадр из мультсериала «Гримсбург»
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Гениальный детектив Марвин Флейт способен поймать клоуна-каннибала, распутать самое сложное дело, но он никак не может разобраться в собственной семье. Герой возвращается в город Гримсбург, он твердо намерен помириться с бывшей женой и попробовать наладить отношения с сыном, которого совершенно не знает. Но Гримсбург — не простой город, здесь у каждого не один, а несколько скелетов в шкафу.

Создатели анимационного сериала «Гримсбург» — Кэтлан МакКлелланд и Мэттью Шлиссел. Главного героя озвучил звезда «Безумцев» Джон Хэмм. Премьера первой серии состоялась 7 января 2024 года.

Трейлер мультсериала «Гримсбург»

Даты выхода серий (известные на данный момент):

  • 1 серия — 7 января;
  • 2 серия — 18 февраля;
  • 3 серия — 18 февраля.
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