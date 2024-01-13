Дата выхода «Настоящий детектив: Страна ночи»: расписание серий
«Настоящий детектив: Страна ночи» с Джоди Фостер выйдет 14 января
Премьера четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» пройдет уже завтра, 14 января.
По сюжету проекта детектив Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo (Кали Рейс) будут расследовать серию загадочных убийств на Аляске.
«Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся
«Страна ночи» — первый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок, а также первый сезон проекта, в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет участвовать только в качестве исполнительного продюсера.
В четвертый сезон «Настоящего детектива» войдет шесть эпизодов, последний из которых выйдет 18 февраля.
Расписание выхода серий «Настоящий детектив: Страна ночи»
|4-й сезон, 1-я серия
|14 января 2024 года
|4-й сезон, 2-я серия
|14 января 2024 года
|4-й сезон, 3-я серия
|28 января 2024 года
|4-й сезон, 4-я серия
|4 февраля 2024 года
|4-й сезон, 5-я серия
|11 февраля 2024 года
|4-й сезон, 6-я серия
|18 февраля 2024 года
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