Дата выхода «Настоящий детектив: Страна ночи»: расписание серий

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Премьера четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» пройдет уже завтра, 14 января.

По сюжету проекта детектив Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo (Кали Рейс) будут расследовать серию загадочных убийств на Аляске.

«Страна ночи» — первый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок, а также первый сезон проекта, в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет участвовать только в качестве исполнительного продюсера.

В четвертый сезон «Настоящего детектива» войдет шесть эпизодов, последний из которых выйдет 18 февраля.

Расписание выхода серий «Настоящий детектив: Страна ночи»