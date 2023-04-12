Балладу из фильма «Братья Супер Марио в кино» отправят на «Оскар»

Баллада, исполненная актером и комиком Джеком Блэком в образе злодея Боузера в фильме «Братья Супер Марио в кино», станет одним из первых претендентов на награду премии «Оскар» за «Лучшую оригинальную песню». Это подтвердила киностудия «Юниверсал» представителям издания Variety.

Песня посвящена безответной любви злодея Боузера к принцессе Пич — правительнице Грибного королевства (озвучивает Аня Тейлор Джой). Баллада написана в соавторстве с Джеком Блэком, режиссерами фильма Аароном Хорватом и Майклом Елеником, а также с Эриком Осмондом и Джоном Спайкером.

Музыкальное видео с песней было выпущено 7 апреля. На сегодняшний день оно набрало 20,6 миллионов просмотров. Анимационный фильм про братьев Супер Марио на 9 апреля собрал в мировом прокате 377 миллионов долларов.