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Умер актер Сергей Гладков — он известен по «Деревне дураков»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Деревня Дураков.
Фото Calambur Pictures

Скончался актер Сергей Гладков, известный зрителю по шоу «Каламбур». Ему было 60 лет.

Деревня Дураков.
Фото Calambur Pictures

В «Каламбуре» актер исполнял роли Дранкеля в «Железном капуте», диспетчера и мисс Бурпл в «Крутом пике», усатого мужика из «Деревни дураков» и неудачника в «Баре Каламбур». После закрытия известной телепередачи актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой.

Крутое пике.
Фото Calambur Pictures

Подробностей о смерти артиста не приводится.

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