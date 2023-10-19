Умер актер Сергей Гладков — он известен по «Деревне дураков»
Скончался актер Сергей Гладков, известный зрителю по шоу «Каламбур». Ему было 60 лет.
Деревня Дураков.
Фото Calambur Pictures
В «Каламбуре» актер исполнял роли Дранкеля в «Железном капуте», диспетчера и мисс Бурпл в «Крутом пике», усатого мужика из «Деревни дураков» и неудачника в «Баре Каламбур». После закрытия известной телепередачи актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой.
Крутое пике.
Фото Calambur Pictures
Подробностей о смерти артиста не приводится.
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