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Сегодня, 14:15

Лиам Нисон исполнил главную роль в триллере «Заложники»

Георгий Амиян
Киножурналист
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Лиам Нисон.
Фото Global Look Press

Номинант на премию «Оскар» Лиам Нисон снялся в ремейке испанского экшн-триллера «Незнакомец"/El Desconocido. В 2015 году оригинальная картина получила 14 различных наград, включая две премии «Гойя».

В центре сюжета окажется бизнесмен, вынужденный выполнять приказы людей, которые заминировали его автомобиль. Картина выйдет в российский прокат 24 августа.

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