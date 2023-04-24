Лиам Нисон исполнил главную роль в триллере «Заложники»
Номинант на премию «Оскар» Лиам Нисон снялся в ремейке испанского экшн-триллера «Незнакомец"/El Desconocido. В 2015 году оригинальная картина получила 14 различных наград, включая две премии «Гойя».
В центре сюжета окажется бизнесмен, вынужденный выполнять приказы людей, которые заминировали его автомобиль. Картина выйдет в российский прокат 24 августа.
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