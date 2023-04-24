«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии

Картина Александра Сокурова («Русский ковчег») «Сказка» выйдет в японском прокате. По данным ТАСС, фильм покажут в 13 кинотеатрах Токио, Киото и других городов.

Премьерный показ историко-фантастического фильма Сокурова прошел в рамках Токийского международного кинофестиваля 2022 года. В производстве ленты участвовали только иностранные актеры.