«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии
Картина Александра Сокурова («Русский ковчег») «Сказка» выйдет в японском прокате. По данным ТАСС, фильм покажут в 13 кинотеатрах Токио, Киото и других городов.
Премьерный показ историко-фантастического фильма Сокурова прошел в рамках Токийского международного кинофестиваля 2022 года. В производстве ленты участвовали только иностранные актеры.
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