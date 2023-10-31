Кэтрин Ньютон оживляет труп в трейлере комедийного хоррора «Лиза Франкенштейн»

Focus Features опубликовал трейлер фильма Зельды Уильямс («Умри, Каппа Каппа») «Лиза Франкенштейн». По сюжету главная героиня влюбляется в молодого человека, умершего в Викторианскую эпоху, и возвращает его к жизни.

В фильме сыграли Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Саммер Шелби, Лэйси Довер, Лиза Соберано, Джо Крест, Сильвия Грэйс Крим и Джеральдин Сингер.

Премьера картины «Лиза Франкенштейн» пройдет 9 февраля.