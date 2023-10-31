Майкл Фассбендер никому не доверяет в трейлере фильма «Убийца»

Netflix опубликовал трейлер фильма Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») «Убийца» с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон. В ролике персонаж Фассбендера настраивается на свое дело с музыкой, стараясь избегать сочувствия.

В фильме снялись Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О'Мэлли, Софи Шарлотт, Сала Бэйкер и Эндре Хулс.

Премьера картины «Убийца» пройдет 10 ноября на платформе Netflix.