Майкл Фассбендер никому не доверяет в трейлере фильма «Убийца»
Netflix опубликовал трейлер фильма Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») «Убийца» с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон. В ролике персонаж Фассбендера настраивается на свое дело с музыкой, стараясь избегать сочувствия.
В фильме снялись Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О'Мэлли, Софи Шарлотт, Сала Бэйкер и Эндре Хулс.
Премьера картины «Убийца» пройдет 10 ноября на платформе Netflix.
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