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Сегодня, 21:45

Майкл Фассбендер никому не доверяет в трейлере фильма «Убийца»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Убийца».

Netflix опубликовал трейлер фильма Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») «Убийца» с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон. В ролике персонаж Фассбендера настраивается на свое дело с музыкой, стараясь избегать сочувствия.

В фильме снялись Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О'Мэлли, Софи Шарлотт, Сала Бэйкер и Эндре Хулс.

Премьера картины «Убийца» пройдет 10 ноября на платформе Netflix.

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