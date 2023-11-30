Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Глава Disney объяснил провал фильма «Марвелы»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Глава Disney объяснил провал фильма «Марвелы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Марвелы»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Выступая на The New York Times DealBook Summit 2023, глава Disney Боб Айгер объяснил провал фильма «Марвелы» («Капитан Марвел 2»). С точки зрения Айгера, из-за увеличения количества проектов студии Marvel стало сложнее поддерживать их качество.

Кроме того, картина «Капитан Марвел 2» снималась в период ковида, и на съемочной площадке не было достаточного контроля со стороны руководителей.

Боб Айгер добавил, что на Disney возложены огромные ожидания: «Не уверен, что другая студия когда-либо достигнет тех же показателей, что и мы. В смысле, мы дошли до того, что были разочарованы, если фильм не собрал миллиард долларов в мировом прокате. Это невероятно высокий стандарт».

Ранее исполнительница роли Камалы Хан (Мисс Марвел) Иман Веллани прокомментировала низкие кассовые сборы фильма «Марвелы», призвав журналистов спросить об этом Боба Айгера.

Фильмы
2
0
Новости холдинга
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
16:00
Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь могут сыграть в мексиканском спин-оффе «Пацанов»
29 ноя 20:05
Джессика Честейн пытается освободиться от своего прошлого в трейлере фильма «Память»
29 ноя 18:15
Кэтрин Хан рада быть ведьмой MCU в видео о создании сериала «Агата: Дневники Даркхолда»
29 ноя 17:30
«Прекрасная возможность накормить моих детей». Тайка Вайтити стал снимать «Тора: Рагнарек» из-за бедности
29 ноя 17:26
В фильме Mortal Kombat 2 воскресят культового героя, которого Соня убила в первой части
dasdsadada