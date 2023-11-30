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Мэтт Смит сыграет в адаптации романа Ника Кейва «Смерть Банни Манро»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Мэтт Смит сыграет в адаптации романа Ника Кейва «Смерть Банни Манро»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»
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Мэтт Смит («Дом Дракона», «Доктор Кто») сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером будущей адаптации второго романа Ника Кейва «Смерть Банни Манро».

По сюжету после самоубийства жены главный герой отправляется в путешествие со своим сыном и пускается во все тяжкие.

Мэтт Смит рассказал, что работать вместе с Ником Кейвом для него большая честь, а грядущий сериал поднимает важные темы: «Это блестящее исследование любви, горя и хаоса. По сути, это глубокая, трудная и нежная история об отце и сыне, переживающих утрату и перемены».

Режиссером проекта будет Изабелла Эклеф («Индустрия»). Сценаристом «Смерти Банни Манро» выступает Пит Джексон.

В сериал войдет шесть эпизодов. Съемки проекта начнутся весной 2024 года.

Ранее стало известно время релизов главных сериалов HBO, включая второй сезон «Дома Дракона».

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