Мэтт Смит сыграет в адаптации романа Ника Кейва «Смерть Банни Манро»

Мэтт Смит («Дом Дракона», «Доктор Кто») сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером будущей адаптации второго романа Ника Кейва «Смерть Банни Манро».

По сюжету после самоубийства жены главный герой отправляется в путешествие со своим сыном и пускается во все тяжкие.

Мэтт Смит рассказал, что работать вместе с Ником Кейвом для него большая честь, а грядущий сериал поднимает важные темы: «Это блестящее исследование любви, горя и хаоса. По сути, это глубокая, трудная и нежная история об отце и сыне, переживающих утрату и перемены».

Режиссером проекта будет Изабелла Эклеф («Индустрия»). Сценаристом «Смерти Банни Манро» выступает Пит Джексон.

В сериал войдет шесть эпизодов. Съемки проекта начнутся весной 2024 года.

Ранее стало известно время релизов главных сериалов HBO, включая второй сезон «Дома Дракона».