Фильм «Заклинатели слонов» стал лучшей документальной короткометражкой
Дебютная работа режиссера Картики Гонсалвес «Заклинатели слонов» признана лучшей короткометражкой по версии киноакадемиков премии «Оскар-2023».
Индийско-американский фильм рассказывает о паре и осиротевшем слоненке Паркси, о котором они заботятся. Конкуренцию картине составляли фильмы «Как измеряется год?», «Эффект Марты Митчелл», «Незнакомец у ворот» и российский фильм «Выход».
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