Фильм «Заклинатели слонов» стал лучшей документальной короткометражкой

Дебютная работа режиссера Картики Гонсалвес «Заклинатели слонов» признана лучшей короткометражкой по версии киноакадемиков премии «Оскар-2023».

Индийско-американский фильм рассказывает о паре и осиротевшем слоненке Паркси, о котором они заботятся. Конкуренцию картине составляли фильмы «Как измеряется год?», «Эффект Марты Митчелл», «Незнакомец у ворот» и российский фильм «Выход».