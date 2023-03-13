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Сегодня, 07:58

Фильм «Заклинатели слонов» стал лучшей документальной короткометражкой

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из фильма «Заклинатели слонов»

Дебютная работа режиссера Картики Гонсалвес «Заклинатели слонов» признана лучшей короткометражкой по версии киноакадемиков премии «Оскар-2023».

Индийско-американский фильм рассказывает о паре и осиротевшем слоненке Паркси, о котором они заботятся. Конкуренцию картине составляли фильмы «Как измеряется год?», «Эффект Марты Митчелл», «Незнакомец у ворот» и российский фильм «Выход».

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