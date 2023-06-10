Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в спин-оффе «Форсажа»

Американский актер рассказал на своей странице в социальных сетях, что помирился с Вином Дизелем и принял решение вновь примерить на себя образ легендарного служителя закона. Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в сольном проекте о Люке Хоббсе, который станет связующим звеном между десятой и одиннадцатой частями «Форсажа».

Напомним, что Джонсон присоединился к популярной франшизе в 2011 году, дебютировав в фильме «Форсаж 5». Затем он появился еще в трех эпизодах, а также в картине «Хоббс и Шоу», где сыграл в дуэте с Джейсоном Стэтхэмом. Однако из-за конфликта с Вином Дизелем актер публично отказался от последующих совместных проектов.

Теперь же после премьеры «Форсажа 10» Джонсон признался, что помирился с Дизелем еще прошлым летом. Одной из причин своего камбэка актер назвал фанатов: «Я построил карьеру на принципе «Зритель прежде всего», и он всегда будет служить мне путеводной звездой», — написал актер.