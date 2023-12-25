Расписание выхода второго сезона анимационного сериала Marvel «Что, если?»

На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?»

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На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?», в котором исследуются неочевидные варианты истории MCU.

Все проекты Marvel связаны между собой. «Что, если?» получил свое развитие после открытия мультивселенной в финале первого сезона «Локи».

С тех пор в сериале показываются альтернативные версии известных событий из фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Названия эпизодов второго сезона «Что, если?»

« Что, если... Небула присоединилась бы к Корпусу Нова? »

« Что, если... Питер Квилл напал бы на Величайших героев Земли? »

« Что, если... Хэппи Хоган спас бы Рождество? »

« Что, если... Железный человек влетел бы в Грандмастера? »

« Что, если... Капитан Картер сразилась бы с «Крушителем «Гидры»? »

« Что, если... Каххори изменила бы мир? »

« Что, если... Хела нашла бы Десять колец? »

« Что, если... Мстители собрались бы в 1602 году? »

« Что, если... Верховный Стрэндж вмешался бы? »

Расписание выхода серий