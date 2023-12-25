Расписание выхода второго сезона анимационного сериала Marvel «Что, если?»
На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?»
На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?», в котором исследуются неочевидные варианты истории MCU.
Все проекты Marvel связаны между собой. «Что, если?» получил свое развитие после открытия мультивселенной в финале первого сезона «Локи».
С тех пор в сериале показываются альтернативные версии известных событий из фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Названия эпизодов второго сезона «Что, если?»
- «Что, если... Небула присоединилась бы к Корпусу Нова?»
- «Что, если... Питер Квилл напал бы на Величайших героев Земли?»
- «Что, если... Хэппи Хоган спас бы Рождество?»
- «Что, если... Железный человек влетел бы в Грандмастера?»
- «Что, если... Капитан Картер сразилась бы с «Крушителем «Гидры»?»
- «Что, если... Каххори изменила бы мир?»
- «Что, если... Хела нашла бы Десять колец?»
- «Что, если... Мстители собрались бы в 1602 году?»
- «Что, если... Верховный Стрэндж вмешался бы?»
Расписание выхода серий
|Эпизод 1
|22 декабря
|Эпизод 2
|23 декабря
|Эпизод 3
|24 декабря
|Эпизод 4
|25 декабря
|Эпизод 5
|26 декабря
|Эпизод 6
|27 декабря
|Эпизод 7
|28 декабря
|Эпизод 8
|29 декабря
|Эпизод 9
|30 декабря
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