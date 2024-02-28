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Чистые 2024: дата выхода, сюжет, актеры, кадры, где смотреть
Фильмы и сериалы

28 февраля, 18:30

1 мин.

Завершились съемки сериала «Чистые» с Федором Бондарчуком и Никитой Кологривым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чистые».
Фото онлайн-кинотеатр Wink
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В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки восьмисерийной драмы «Чистые». Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, работавший над такими проектами, как «Спасти единственного сына» и «Море волнуется раз».

Действие сериала «Чистые» развернется в Российской империи начала XX века. Сюжет проекта будет сосредоточен на двух девушках, работающих в подпольном доме терпимости.

В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Кадры сериала «Чистые»

Кадр из сериала «Чистые»
Фото онлайн-кинотеатр Wink
Кадр из сериала «Чистые»
Фото онлайн-кинотеатр Wink
Кадр из сериала «Чистые»
Фото онлайн-кинотеатр Wink
Кадр из сериала «Чистые»
Фото онлайн-кинотеатр Wink

Премьера сериала «Чистые» пройдет в этом году на платформе Wink. Однако точная дата релиза пока неизвестна.

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