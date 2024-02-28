Сериал «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым выйдет 1 марта

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KION представил трейлер многосерийной драмы «Черное солнце», по сюжету которой совершенно разные по мировоззрению и характерам следователи принимают решение объединить усилия, чтобы раскрыть дело.

В сериале «Черное солнце» сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Виктория Корлякова, Петр Кислов, Григорий Зельцер, Петар Зекавица, Петр Романов, Александра Большакова, Полина Ватага и Петр Нечипоренко.

Премьера проекта пройдет 1 марта на KION.