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Заклятье шепот ведьм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 15:05

1 мин.

Премьера хоррора «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
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13 июня в российских кинотеатрах выйдет картина Серика Бейсеу («Отражение тьмы») «Заклятье. Шепот ведьм».

Действие проекта разворачивается в глухой деревне. По сюжету отчаявшийся и сломленный детектив расследует убийства подростков, сталкиваясь с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот предвещает ужасную смерть.

В фильме снялись Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев и Марина Гришакова.

«Заклятье. Шепот ведьм» выйдет в российский прокат 13 июня.

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