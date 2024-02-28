Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бриджит Джонс 4: анонс фильма, Рене Зеллвегер, съемки, актеры
Фильмы и сериалы

28 февраля, 21:05

1 мин.

Рене Зеллвегер вернется к роли журналистки Бриджит Джонс

Стало известно, когда начнутся съемки четвертого фильма о Бриджит Джонс
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3».
Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает британское издание Daily Mail, актриса Рене Зеллвегер вернется к роли журналистки Бриджит Джонс в четвертый раз. На данный момент идет подготовка к съемкам, которые, скорее всего, начнутся в мае.

Также ожидается, что к своим ролям вернутся Хью Грант и Колин Ферт.

Картина «Дневник Бриджит Джонс» вышла в 2001 году, сиквел истории «Бриджит Джонс: Грани разумного» — в 2004-ом, а премьера третьей части прошла в 2016 году. Последний на данный момент фильм о Бриджит Джонс закончился тем, что героиня попала в сложное положение, пытаясь понять, кто отец ее будущего ребенка.

Ирландская мечта, 2024. Netflix опубликовал трейлер ромкома «Ирландская мечта» с Линдси Лохан
Фильмы
0
Новости холдинга
В Крыму назвали Порошенко одним из виновников энергоблокады полуострова
В США предрекли ВСУ повторение авдеевской катастрофы под Донецком
Сальдо назвал провальными попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра
Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа в апреле
dasdsadada
Читайте далее
Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов
Последние новости
28 фев 22:00
Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов
28 фев 19:45
Сериал «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым выйдет 1 марта
28 фев 18:30
Завершились съемки сериала «Чистые» с Федором Бондарчуком и Никитой Кологривым
28 фев 17:30
4 сезон «Медиатора»: будет ли продолжение популярного сериала
28 фев 15:05
Российская премьера драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом перенесена на апрель
dasdsadada