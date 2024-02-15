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Фантастическая четверка 2025: актеры, дата выхода
Фильмы и сериалы

15 февраля, 17:35

1 мин.

Marvel объявила актерский состав «Фантастической четверки»

Стало известно, кто снимется в фильме «Фантастическая четверка»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер фильма «Фантастическая четверка».
Фото Постер фильма «Фантастическая четверка»
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Marvel объявила актерский состав грядущей картины «Фантастическая четверка».

Мистера Фантастика (Рида Ричардса) сыграет Педро Паскаль, Человека-факела (Джонатана Шторм) — Джозефф Куинн, Женщину-невидимку (Сьюзан Шторм) — Ванесса Кирби, а Существо — Эбон Мосс-Бакрак.

Сюжет фильма развернется в середине XX века. Режиссер проекта — Мэтт Шекман, уже работавший со студией Marvel над сериалом «Ванда/Вижн».

Премьера картины «Фантастическая четверка» пройдет 25 июля 2025 года.

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