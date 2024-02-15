Marvel объявила актерский состав «Фантастической четверки»
Стало известно, кто снимется в фильме «Фантастическая четверка»
Marvel объявила актерский состав грядущей картины «Фантастическая четверка».
Мистера Фантастика (Рида Ричардса) сыграет Педро Паскаль, Человека-факела (Джонатана Шторм) — Джозефф Куинн, Женщину-невидимку (Сьюзан Шторм) — Ванесса Кирби, а Существо — Эбон Мосс-Бакрак.
Сюжет фильма развернется в середине XX века. Режиссер проекта — Мэтт Шекман, уже работавший со студией Marvel над сериалом «Ванда/Вижн».
Премьера картины «Фантастическая четверка» пройдет 25 июля 2025 года.
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