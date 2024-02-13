Цифровой релиз картины «Бедные-несчастные» пройдет 27 февраля
Фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» выйдет в цифре уже 27 февраля. Картина будет доступна для просмотра на Prime Video и Apple TV+.
По сюжету благодаря доктору Годвину главная героиня Белла получила шанс на новую жизнь: ученый спас женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Белле предстоит заново пройти путь становления, но на этот раз уже будучи свободной от предрассудков своего времени.
Главные роли в проекте исполнили Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф.
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