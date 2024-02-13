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Бедные несчастные 2023: цифровой релиз, где смотреть
Фильмы и сериалы

13 февраля, 15:00

1 мин.

Цифровой релиз картины «Бедные-несчастные» пройдет 27 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бедные-несчастные».
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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Фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» выйдет в цифре уже 27 февраля. Картина будет доступна для просмотра на Prime Video и Apple TV+.

По сюжету благодаря доктору Годвину главная героиня Белла получила шанс на новую жизнь: ученый спас женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Белле предстоит заново пройти путь становления, но на этот раз уже будучи свободной от предрассудков своего времени.

Главные роли в проекте исполнили Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф.

Рецензия на &laquo;Бедных-несчастных&raquo;: каким получился фильм&nbsp;&mdash; фаворит предстоящего &laquo;Оскара&raquo;. Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»

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