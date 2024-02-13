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Сенсация 2024: дата выхода, тизер, сюжет, актеры, где смотреть
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13 февраля, 16:30

1 мин.

Вышел тизер картины «Сенсация» с Джиллиан Андерсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сенсация».
Фото Кадр из фильма «Сенсация»
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Netflix опубликовал тизер фильма «Сенсация». Проект, основанный на реальных событиях, рассказывает о печально известном интервью BBC Newsnight 2019 года, которое ведущая Эмили Мейтлис брала у принца Эндрю.

Член королевской семьи был выбран в качестве гостя программы после того, как стало известно, что его имя фигурировало в расследовании по делу Джеффри Эпштейна. Финансист был осужден за торговлю несовершеннолетними людьми.

Режиссером «Сенсации» выступил Филип Мартин («Хокинг»).

В картине снялись Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз, Ромола Гарай, Билли Пайпер, Ифа Хайндс, Ричард Гулдинг, Раффаэлло Дегруттола, Тим Бентинк и Гэвин Спокс.

Премьера фильма «Сенсация» пройдет 5 апреля.

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