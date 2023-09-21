«Баллада о змеях и певчих птицах»: опубликован новый трейлер приквела «Голодных игр»

В среду, 20 сентября, вышел еще один промо-ролик картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». В центре истории — молодой Кориолан Сноу, который в будущем займет должность президента Панема. В оригинальной саге в этом образе засветился Дональд Сазерленд, а вот в приквеле роль Сноу досталась Тому Блиту («Билли Кид»).

По сюжету 18-летний Кориолан Сноу становится наставником Люси Грэй Бэйрд — участницы Голодных игр от Дистрикта 12, которую сыграла лауреатка премии «Золотой глобус» Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

В съемках «Баллады о змеях и певчих птицах» также приняли участие звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж, оскароносная Виола Дэвис и многие другие. Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоуренс, до этого снявший три части «Голодных игр».

Мировая премьера картины запланирована на 17 ноября.