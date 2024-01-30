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Артем Дзюба может появиться во втором сезоне сериала Золотое дно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:45

1 мин.

Артем Дзюба может появиться во втором сезоне «Золотого дна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Золотое дно».
Фото Кадр из сериала «Золотое дно»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратил внимание на мнение аудитории, считающей, что он похож на главного героя сериала «Золотое дно» Диму Градова (Павел Попов), и решил посмотреть проект Сергея Минаева.

В своих соцсетях Дзюба написал: «Ладно, «Иви», посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу».

Также футболист описал свое видение проекта: «Снято качественно, красивая картинка, и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды».

В финале поста Артем Дзюба написал: «Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите».

После этого в своем Telegram-канале Сергей Минаев отреагировал на пост футболиста: «Артем, дорогой, сам хотел предложить тебе камео. Готов?»

Премьера первого сезона «Золотого дна» уже прошла на платфоме «Иви» и телеканале НТВ, и, очевидно, у проекта уже точно будет продолжение.

Золотое дно, 1 сезон. Вышел трейлер сериала Сергея Минаева «Золотое дно»
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