Артем Дзюба может появиться во втором сезоне «Золотого дна»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратил внимание на мнение аудитории, считающей, что он похож на главного героя сериала «Золотое дно» Диму Градова (Павел Попов), и решил посмотреть проект Сергея Минаева.
В своих соцсетях Дзюба написал: «Ладно, «Иви», посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу».
Также футболист описал свое видение проекта: «Снято качественно, красивая картинка, и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды».
В финале поста Артем Дзюба написал: «Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите».
После этого в своем Telegram-канале Сергей Минаев отреагировал на пост футболиста: «Артем, дорогой, сам хотел предложить тебе камео. Готов?»
Премьера первого сезона «Золотого дна» уже прошла на платфоме «Иви» и телеканале НТВ, и, очевидно, у проекта уже точно будет продолжение.